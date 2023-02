Il carteggio Pascoli – Bonati, 1

Casa Pascoli, il centro culturale di San Mauro di Romagna che cura la memoria dell’illustre figlio, è interessata alle relazioni che Zvanì intesseva con la Spezia. Conosciuta attraverso Severino Ferrari, qua Pascoli aveva amici di cui il più noto è Luigi Bonati, l’oste: Lui lo chiamava Gigiotto e gestiva una mescita dietro via del Torretto in una piazza Verdi non ancora nata. Mella cantina il (chi non lo sa?) entrava spesso e volentieri perché assai apprezzava il rinforzato che Gigio gli mesceva, lo sciacchetrà. Rapporto nato fra brindisi e versi, non impiegò molto per diventare un’amicizia sincera che alimentò un bel rapporto epistolare. Si scrivevano lettere.

L’uno esigeva bottiglie, l’altro reclamava versi. Poi, fra le righe, parlavano anche dei fatti loro così da farsi meglio conoscere da noi. Ci sono ben note diverse di queste lettere, ma non tutte. Di queste ho potuto leggerne alcune mandatemi

dalla dottoressa Rosita Boschetti curatrice di Casa Pascoli che presentano un aspetto di Bonati ben diverso dal solito. Quando stava dietro al banco era simpatico e conviviale ma nelle lettere viene fuori un’altra faccia del Gigio: quella di consulente economico. Siamo alla fine del settembre 1887. Pascoli insegna a Massa e insieme al lavoro e alle sue rime pensa all’ormai prossimo matrimonio del fratello Raffaele che per tutti è Falino. Poco pratico di queste cose chiede aiuto a Gigio pregandolo di farsi trovare alla stazione il 1° ottobre quando arriva la prima corsa pomeridiana da Massa. Deve accompagnarlo da un orefice suggeritogli da Severino Ferrari per acquistare dei brillanti per un valore di 700 lire che sarebbero poi state pagate a rate a 40 lire al mese. Zvanì, dopo aver confessato la propria ignoranza in materia (“io non me ne intendo”), prega l’amico di scegliere “un finimento di sposa (orecchini, spilla o che so io) che entri in quella somma”. In calce alla lettera mette il nome dell’orefice: “Sturlese”.

