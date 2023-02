La prima rete giallorossa di Solbakken interrompe la striscia positiva del Verona

La rete di Ola Solbakken sul finire del primo tempo sancisce la vittoria della Roma per 1 a 0 sul Verona, in striscia positiva da quattro turni, nella partita che ha chiuso la domenica della Serie A. Per il 24enne norvegese si tratta della prima rete in giallorosso, colta all’esordio da titolare. Il risultato dell’Olimpico proietta Mourinho e i suoi al terzo posto, a quota 44 punti, mentre il Verona resta a 17 punti, terzultimo, due lunghezze sotto lo Spezia. E domani sera la chiusura della 23ma giornata con Torino-Cremonese.

