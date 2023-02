Lorieri sicuro: “La risposta c’è stata e le sensazioni sono buone”

Lo Spezia esce dal Picco con zero punti dopo una settimana travagliata, ma la partita contro la Juventus lascia diversi punti da prendere in esame. “La risposta c’è stata”, spiega in conferenza stampa Fabrizio Lorieri, in sella alla panchina delle Aquile con il match analyst Sergio Spalla. “Affrontare la Juventus, in una settimana particolare, e fare la partita per come l’abbiamo interpretata è positivissimo. È anche bello da vedere, le sensazioni ci hanno detto che i ragazzi sono stati sempre in partita, i numeri lo dimostrano, così come le parate di Perin, oltre le occasioni e il possesso palla. Fare queste cose con la Juventus non è scontato, dobbiamo elogiare i ragazzi”.

Se i giorni di lavoro per lo staff tecnico sono stati pochi, alcune modifiche si sono viste, a partire dal sistema di gioco: “In una settimana di lavoro che abbiamo fatto, soprattutto negli ultimi tre giorni abbiamo preparato diverse cose. Siamo uno staff che si confronta molto e che cerca di vedere le situazioni che potevano essere di aiuto per la squadra. Le sensazioni nel provare e fare le cose, anche in poco tempo, ci hanno detto che i ragazzi recepivano le cose che stavamo spiegando. È stata una cosa pensata, ma anche carpendo le sensazioni dei ragazzi”. Un pensiero, poi, a quello che sarà: “Noi ci siamo messi a disposizione della società. Ci hanno chiesto di preparare questa partita e l’abbiamo fatto con entusiasmo. Quello che succederà non lo sappiamo, noi lavoreremo per portare avanti le cose. Non so se a quattro o con altri moduli, vanno viste le partite da affrontare, ma in questa settimana ci siamo sentiti di fare questo”.

