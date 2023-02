Lucca. All’esordio tra gli amatori il ciclista Luca Raggio, nella categoria élite, ha tagliato per primo il traguardo del Trofeo “Ricordando Marco Pantani”. Manifestazione ciclistica su strada in programma a Lucca, con arrivo in salita, giunta quest’anno alla sua diciottesima edizione.

Alla gara hanno preso parte circa 150 atleti amatori, provenienti da diverse regioni italiane.

» leggi tutto su www.genova24.it