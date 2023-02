Magia di Gagliardi e Tartaro para rigore, la Sanremese espugna il Coppi di Tortona

Tortona. Nella nona di ritorno la Sanremese è di scena allo stadio Coppi per affrontare il Derthona. La squadra di mister Chezzi non può disporre dello squalificato D’Orazio e di Villa e Daffonchio. Tra i biancoazzurri indisponibili gli infortunati Fischer, Mauro, Mesina, Scalzi, Bohli e Maugeri, squalificato Giacchino. Rispetto all’undici che ha battuto domenica il Pinerolo dall’inizio c’è Del Barba in attacco.

Il primo tiro al 3’ è del Derthona oggi in maglia bianca: ci prova Manasiev dal limite, Tartaro para senza problemi. La gara si sblocca già al 14’. Fa tutto Gagliardi con una magia incredibile dal limite dell’area: il numero 10 matuziano si porta avanti la palla col destro e col sinistro di controbalzo fulmina Fiory con una saetta che termina la sua corsa sotto l’incrocio dei pali. Applausi a scena aperta al Coppi, anche da parte dei tifosi di casa. Sanremese in vantaggio! Per Gagliardi è il gol numero 10 in campionato. Il Derthona non ci sta e al 30’ ha un’occasione d’oro per pareggiare: Bechini atterra in area Romairone e l’arbitro Grassi di Forlì concede il penalty. Dal dischetto si presenta lo stesso Romairone ma Tartaro intuisce il tiro del bomber, si tuffa sulla sua destra e manda in angolo. Sugli sviluppi del corner un colpo di testa di Agazzi finisce sul fondo. Al 40’ punizione dal limite per il Derthona: batte Manasiev, palla alta sopra la traversa. Al 44’ Turchet di tacco serve Ciko al limite dell’area, la conclusione del numero 8 del Derthona è ciabattata e termina fuori. Al 45’ Bregliano commette fallo su D’Arrigo a centrocampo, l’arbitro gli mostra il cartellino rosso e lo manda negli spogliatoi. Sanremese in dieci. Si va al riposo con la Sanremese in vantaggio per 1-0.

