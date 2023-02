Marina degli Aregai, partecipazione da record alla 420&470 The Carnival Race

Sanremo. Record di partecipazione alla nona edizione della 420&470 The Carnival Race, organizzata dallo Yacht Club Sanremo, con il prezioso sostegno del Gruppo Cozzi Parodi, nella magica location di Marina degli Aregai.

185 barche per la classe 420 e 15 per la classe 470, provenienti da ben 13 nazioni: Spagna, Germania, Gran Bretagna, Francia, Polonia, Grecia, Lituania, Croazia, Slovenia, Ungheria, Svizzera, Turchia e Italia si sono date appuntamento per quattro giorni di regate. Il vento leggero e il mare calmo hanno consentito di disputare 5 bellissime prove con uno scarto applicato. Nella classifica generale classe 420 Open si aggiudica il gradino più alto del podio gli spagnoli Badia – De Maqua, secondi i greci Sotiriou-Koulouris e terzi gli spagnoli Mesquida-Villanueva. Sul podio femminile classe 420 grande successo per lo Yacht Club Sanremo che si porta a casa un primo posto con l’equipaggio Greganti – Lanteri ed un quinto posto con l’equipaggio Terzi – Gentili. Al secondo posto le tedesche wehrle – Rinn, inseguite dalle italiane Michelini – Bonifaccio. Primo equipaggio femminile Under 17 le tedesche Spitz – Albani, primo Open Under 17 gli italiani Vucetti – Bonifacio. Per la classe 470 hanno primeggiato l’equipaggio italiano della Marina Militare Ferrari – Caruso. Secondi i greci Pappa – Michalopoulos. Terzi gli Sloveni Mrack – Bozic. Le condizioni favorevoli ed un’ organizzazione di alto livello hanno permesso che questa regata sia diventata una delle più frequentate nel mondo della classe 420.

» leggi tutto su www.riviera24.it