Nuova vita per il campo da calcio di Santo Stefano al Mare. Sindaco Pallini: «Opportunità per tutto il comprensorio»

Santo Stefano al Mare. A pochi mesi dall’affidamento del campo sportivo di Santo Stefano al Mare, il sindaco Marcello Pallini traccia un primo bilancio: «Sono molto soddisfatto di quanto è stato fatto fino ad oggi da Alex Buffa, che con impegno e passione ha dato nuova vita al campo di calcio di Santo Stefano al Mare.

Tante le migliorie effettuate, ma soprattutto un grande coinvolgimento dei giovani del nostro territorio. Il campo, rappresenta un’opportunità per i nostri ragazzi e potrà diventare un punto di riferimento importante per tutto il comprensorio. Da ex allenatore ritengo che lo sport, in particolare quello di squadra, oltre ad allenare il fisico, sia un ottimo strumento per la crescita personale e relazionale dei nostri ragazzi. Ringrazio il consigliere Alessandro Bruno che ha creduto nel progetto».

