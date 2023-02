Pallanuoto M/ Camogli non sbaglia un colpo, battuto anche il Chiavari Nuoto

Dalla Chiavari Nuoto su Facebook

La RN Camogli sceglie di giocare alla Mario Ravera, casa della Chiavari Nuoto, la prima giornata di ritorno del Campionato. Gradinate gremite, con uno spettacolo di pubblico da grandi match, che non sarebbe stato possibile al Boschetto di Camogli, causa pallone. I bianconeri superano agevolmente i verde blu, imponendosi per 18-9. Partita mai in discussione, con un 5-0 alla fine del primo quarto, i ragazzi di Mister Dinu riescono ad accorciare lo svantaggio fino ad arrivare all’ 8-5 a metà del terzo tempo. Poi la prepotenza camoglina si fa sentire, trafiggendo la porta dei chiavaresi per altre 10 volte. Partita utile per crescere sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, per meglio affrontare i futuri impegni. Prossimo appuntamento sabato 25 febbraio, sempre tra le mura amiche della Mario Ravera, per affrontare la RN Imperia.

