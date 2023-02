Paulo Sousa comincia male, all’Arechi passa la Lazio. Il derby Fiorentina-Empoli finisce 1-1

La Lazio vince 0-2 sul campo della Salernitana grazie alla doppietta di Ciro Immobile nel secondo tempo e scavalca sia l’Atalanta sia la Roma, almeno in attesa della partita delle 20.45 all’Olimpico. Niente punti all’esordio per il nuovo tecnico dei campani Paulo Sousa, subentrato in settimana a Davide Nicola. La Salernitana rimane così ferma a quota 21. Nell’altra gara odierna finisce 1-1 il derby tra Fiorentina e Empoli: rimandata ancora la vittoria al Franchi dove i tre punti mancano ormai dal 7 gennaio. Dopo la splendida vittoria in Conference League, la Fiorentina frena ancora in campionato dove ormai i tre punti mancano dallo scorso 7 gennaio. Ne consegue un 1-1 che arriva grazie alle reti di Cambiaghi nel primo tempo e Cabral a pochi minuti dalla fine. Un punto con il quale gli uomini di Zanetti raggiungono quota 28 punti, lasciando a -3 proprio la Fiorentina.

