Pontedassio, a Villa Viani torna lo storico carnevale della Pro Loco

Pontedassio. Sabato pomeriggio il paese di Villa Viani, frazione di Pontedassio, si è colorato di coriandoli, stelle filanti e cuori per festeggiare il carnevale. Appuntamento nel campetto, punto di ritrovo dei vari servizi della comunità, addobbato per l’occasione con omini biscotto e cuori con frasi celebri in onore della settimana di San Valentino.

Tanti bambini di Villa Viani e dei paesi vicini hanno partecipato con i loro travestimenti allegri e colorati e non sono mancati anche gli adulti in maschera. Coinvolgenti come sempre i giochi organizzati dalla Pro Loco ispirati ai divertimenti di un tempo: corsa dei sacchi, tiro alla fune, campana e l’immancabile pentolaccia hanno visto sfidarsi piccoli e grandi in prove di destrezza e abilità, con risate assicurate e divertimento per tutti.

