Presentato progetto residenziale per Maralunga, il no di Palazzo civico: “Se si interverrà sarà per rinaturalizzazione”

Un progetto residenziale è stato presentato per l’area di Maralunga, dove sorge uno storico campeggio, ma Palazzo civico dice no, aprendo per l’area solo a eventuali interventi nell’ottica di una rinaturalizzazione: questo in estrema sintesi quanto emerso alla conferenza stampa tenutasi ieri in Comune. “La posizione del sindaco, della giunta e della maggioranza che li sostengono è assolutamente contraria alla realizzazione di nuovi immobili residenziali a Maralunga – ha spiegato primo cittadino Leonardo Paoletti, affiancato dal vice Marco Russo e dalla responsabile dell’Urbanistica Ilaria Bernazzani -, progetto non approvabile anche per l’Ufficio Urbanistica. Siamo così contrari che in un atto di indirizzo dello scorso 6 febbraio, puntualizzato che l’unica possibilità per approvare nuove edificazioni a Maralunga è fare una variante al Puc, abbiamo messo nero su bianco che non ci interessa muoverci in questo senso. Non solo non ci interessa, ma siamo fermamente contrari. A prescindere dal fatto che oggi c’è un campeggio che sicuramente non rappresenta il massimo del rispetto ambientale della zona, se a Maralunga ci saranno interventi, saranno di rinaturalizzazione, certo non interventi edificatori. Che il campeggio sia in vendita da anni e abbia probabilmente chiuso la sua vita non giustifica il fatto che a Maralunga, dove immaginiamo un’area verde, pubblica o privata è indifferente, non sia garantita la massima possibilità di rinaturalizzazione dei luoghi”.

“Si tratta di una zona inserita dal punto di vista urbanistico come area a servizio pubblico, il campeggio pur essendo una realtà privata permette comunque la pubblica fruizione degli spazi – ha aggiunto Russo -. Nel momento invece in cui fa la scelta di realizzare residenze questi spazi diventano giardini pertinenziali. La variante servirebbe proprio a modificare l’attuale status di area a servizio pubblico, ma noi vogliamo resti tale. Un orientamento che va un po’ nella logica dell’aggiornamento del Puc con il quale abbiamo recepito il Piano casa, di cui pur riconosciamo la bontà, limitando gli spostamenti di un edificio in tutt’altra parte del territorio e limitando i trasferimenti solo agli ambiti in cui già si trovano”. Il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici ha spiegato inoltre che quando viene presentata una pratica finalizzata al rilascio di un permesso di costruire c’è un doppio iter: uno relativo all’autorizzazione di carattere urbanistico, uno a quella di carattere paesaggistico. “Dal punto di vista urbanistico – ha spiegato in merito – la pratica è ferma perché l’amministrazione come detto non intende procedere con una variante. Ed è fermo anche l’iter paesaggistico perché la Soprintendenza ha chiesto al proponente delle integrazioni che al momento non sono state prodotte. Nostra intenzione è, se possibile, creare le condizioni per unificare il percorso, in modo che nel momento in cui non si può procedere dal punto di vista urbanistico, non si possa procedere neppure dal punto di vista paesaggistico, evitando di andare a ingolfare gli uffici e la stessa Soprintendenza, tenuta a rilasciare un permesso che poi naufragherebbe, in mancanza di autorizzazione urbanistica”. Russo ha altresì informato che procede la redazione della variante generale al Piano urbanistico comunale, a cura dei professionisti incaricati a inizio mandato.

