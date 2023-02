Genova. Raffica di furti in appartamento ieri sera nel Ponente genovese. I ladri hanno colpito in quattro appartamenti tra Sampierdarena e Pra’, in orari ravvicinati e con modalità piuttosto simili.

I primi a constatare il furto sono stati gli abitanti di un appartamento di via Buranello, a Sampierdarena, che hanno trovato la porta di ingresso forzata e 6mila euro in contanti che mancavano all’appello.

