Rapallo: alternanza scuola-lavoro, intesa tra Comune e l’Istituto Liceti

Sottoscritta una convenzione tra il Comune di Rapallo e l’Istituto superiore Liceti per consentire agli allievi di attuare l’alternanza scuola-lavoro. A firmare l’accordo la dirigente scolastica Sonia Maranci e la dirigente del Comune Anna Maria Drovandi. Ciò consentirà agli studenti di frequentare percorsi che assicurano l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

La convenzione si concretizza nell’accoglimento in municipio di studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo; sono attuati per una durata complessiva:

1. non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti

professionali;

2. non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso degli studi

degli istituti tecnici;

3. non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei;

Il comune di Rapallo, in qualità di ente ospitante avrà la funzione di accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture gli allievi in alternanza scuola lavoro su proposta dell’Istituto.

Il Comune si impegna inoltre a definire insieme all’Istituto scolastico un percorso di sviluppo delle competenze trasversali e di orientamento, rivolto allo studente e ad affiancarlo

nello svolgimento delle diverse attività attraverso l’identificazione di una figura aziendale, il tutor che, al termine del percorso, avrà il compito di darne una valutazione attraverso la modulistica fornita dall’istituto scolastico.

