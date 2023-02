Sesta Godano: l’attività dell’associazione Mangia trekking

Dall’Associazione Sportiva Mangia trekking

Praticando con continuità lo sport del ciaspolatrekking, l’associazione Mangia Trekking, va dimostrando quanto possano essere stupende ed interessanti le attività dolci sulle montagne. Nelle giornate soleggiate il ciaspolatrekking offre qualcosa di magico alla montagna. I protagonisti ( le guide), di questo sport turistico culturale, non si fermano mai, e nel tempo, attraverso la conduzione anche di piccoli gruppi lo hanno fatto divenire una positiva realtà. Giornate meravigliose nella natura, ma realtà positive anche per le aziende impegnate nel settore della ricezione turistica. Nei giorni scorsi ne ha dato dimostrazione un autorevole gruppo composto da Patrizio Scarpellini, ingegnere e Direttore del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Alessandra Borio Insegnante di scienze motorie e campionessa mondiale ed olimpionica di canottaggio in gioventù. Mara Giusti testimonial della montagna terapia, le professoresse Giulia Fiorillo e Paola Aquilano etc.

