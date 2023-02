Skymetro, il Comune va avanti con l’iter del progetto. E il comitato prepara il ricorso al Tar

Genova. Nessuna marcia indietro sullo Skymetro in Valbisagno, nonostante le difficoltà tecniche e un confronto con la cittadinanza, avviato da Tursi solo dopo aver ricevuto i finanziamenti da Roma, che ad oggi non ha attenuato le tensioni. Nei giorni scorsi il responsabile dell’unità di progetto, Alberto Bitossi, ha formalizzato l’assegnazione a Metropolitana Milanese e Rina Consulting del servizio di project management e direzione dei lavori per un totale di oltre 9,6 milioni, un passaggio che in realtà era stato reso noto già a settembre. Nel frattempo il comitato Opposizione Skymetro – Valbisagno Sostenibile resta in attesa di un documento ufficiale per giocarsi la carta principale: quella del ricorso al Tar.

“L’opzione zero non esiste”, ha sottolineato più volte l’assessore Matteo Campora, di fatto chiudendo la porta a chi, con più di 2mila firme consegnate al sindaco Bucci, chiedeva di fermare l’iter e riconsiderare l’opzione tram. Secondo l’amministrazione, però, quest’alternativa avrebbe costi troppo alti e soprattutto sarebbe impraticabile a causa dell’impatto dei cantieri sulla viabilità, aggravato dalla necessità di spostare tutti i sottoservizi. E quindi avanti tutta con il progetto definitivo, già commissionato con apposita gara a Systra Sotecni-Italferr-Architecna, raggruppamento che dovrà anche completare lo studio di fattibilità tecnico-economica, visto che il documento presentato al ministero delle Infrastrutture era carente sotto alcuni aspetti.

