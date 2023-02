Ventimiglia. Vigili del fuoco e personale della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia si sono mobilitati per recuperare uno straniero che si trova, per motivi ancora in fase di accertamento, nel canale sottostante il viadotto autostradale all’altezza di Ponte San Luigi, al confine con la Francia.

Sul posto è giunta anche una squadra del Saf: i vigili del fuoco specializzati nel soccorso speleo-alpino-fluviale.

» leggi tutto su www.riviera24.it