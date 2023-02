Tutti gli scandali nella storia del Festival, ma l’ultimo capitolo deve ancora arrivare: fatti fuori i vertici Rai?

Sanremo. L’anno solare, per gli amanti del genere (delle canzonette, ma non al primo posto, delle polemiche anche politiche, in sostanza dell’italico costume), si snoda tra un Festival di Sanremo e l’altro, con la breve interruzione estiva, giusto un paio di mesi per lasciare il posto al tormentone da ascoltare alla radio in spiaggia.

Quest’anno non può ancora andare in archivio perché ci lascia la possibilità che venga utilizzato per cambiare i vertici della Rai. Scusate se è poco. Molti nel centrodestra si sono inalberati assai per il tono generale dell’evento, percepito come un favore all’opposizione, e per alcuni episodi, che tutti ricordano, contro esponenti del governo (Fedez sulla Costa Smeralda) e a favore del genere fluido (il bacio tra Fedez, ancora lui, e Rosa Chemical, sul palco dell’Ariston).

» leggi tutto su www.ivg.it