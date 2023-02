Via Crucis cittadina e notte di preghiera per la pace, pensando alle guerre

L’inizio del periodo quaresimale si caratterizza quest’anno alla Spezia per due iniziative tra loro tradizionalmente collegate: la Via Crucis cittadina di venerdì prossimo e la notte di preghiera che la seguirà, sino alle 8 del sabato mattina, nella cripta della cattedrale di Cristo Re. Tema comune di preghiera e di meditazione sarà quello della pace, anche tenendo conto che proprio venerdì 24 febbraio ricorre il primo anniversario dell’offensiva militare russa in Ucraina, tuttora in corso. La Via Crucis – che in molte parrocchie viene poi ripetuta in tutti i venerdì di Quaresima – è organizzata a livello cittadino dai due vicariati urbani del capoluogo e prenderà il via alle 21 dalla chiesa di Nostra Signora della Neve, in viale Garibaldi, per raggiungere, attraversando il centro storico cittadino, la cripta della cattedrale di Cristo Re. A presiedere sarà il vescovo Palletti, che al termine impartirà la benedizione.

Durante il percorso, ad ogni “stazione” l’intenzione di preghiera ricorderà una delle tante situazioni di guerra presenti nel mondo e verrà letto un brano di un intervento dei Papi del Novecento, da Benedetto XV a Francesco, mostrando così la

continuità di insegnamento e la sensibilità della Chiesa sul tema della pace. Subito dopo la Via Crucis prenderà il via, sempre in cripta, la veglia notturna per la pace. La preghiera, con turni “liberi”, proseguirà per tutta la notte. L’iniziativa è stata presa da Azione cattolica, Caritas, Agesci (scout cattolici), Movimento adulti scout e Acli. Tutti sono comunque invitati ad unirsi per almeno un’ora alla preghiera che, come detto, proseguirà per tutta la notte, sino alla Messa delle 8 del sabato mattina.

