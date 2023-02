Ad Albenga la prima tappa ligure di Miss Blumare 2023: secondo posto per l’ingauna Marta Merello

Albenga. Si è tenuta ad Albenga la prima tappa ligure del concorso di bellezza Miss Blumare 2023. Quindici le ragazze che hanno sfilato durante la serata organizzata da Francesca Bianco e Massimo Enrico.

Tre le uscite (una casual, una in bikini e una in abito da sera) che sono state votate dalla giuria composta da: l’attore e modello savonese Alessandro Campanile, per l’occasione presidente di giuria; il fotografo Nicola Teti; il cardiologo dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure Giulio Ferrero; la presidente dell’associazione nazionale ucraina modelli e insegnante di portamento Marina Ievsiukova e la giornalista di IVG Giorgia Scalise.

