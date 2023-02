Albenga. Marinelli sbotta: “Genova Calcio, gli highlights così non vanno bene”

Albenga. “Fate vedere tutto, non solo quello che volete far vedere voi” esorta il presidente bianconero durante una sua Instagram stories, riferendosi alla società biancorossa della Genova Calcio. La motivazione dello sfogo è la seguente: “Ieri ho fatto loro i complimenti e oggi mettono gli highlights dove mostrano al rallentatore episodi da loro recriminati che non esistono, mentre causalmente oscurano il gol del 2 a 2 fatto dall’Albenga quando si vede che il pallone non è uscito dal campo com’è stato invece segnalato”. Qui Marinelli si sta riferendo all’episodio avvenuto al 64esimo, quando Sogno era riuscito a depositare in rete la palla del pareggio dopo averla soffiata a Dondero.

“Se siete a -20 dall’Albenga e -12 dalla Lavagnese è per due motivi – aggiunge nella successiva storia -. Primo perché avete una dirigenza ridicola, come testimoniano le dichiarazioni del vostro presidente quando diceva che eravamo primi per fortuna, secondo perché avete giocatori ignoranti, come il figlio del vostro allenatore, che poi va ad offendere il mio a fine partita. Incapacità e ignoranza, quindi, vi fanno stare così distanti”.

