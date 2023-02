Anci invita a iniziative per donne afghane e iraniane, Lerici ripropone l’intitolazione a Mahsa Amini

Dopo il no della Prefettura sulla scorta del parere della Società ligure di storia patria, all’intitolazione della rotatoria di Bagnara a Mahsa Amini, Lerici ci riproverà, e lo farà questa volta inserendosi nell’iniziativa promossa da Anci, l’associazione nazionale dei Comuni italiani, che ha deciso di dedicare la Giornata internazionale delle donne, l’8 marzo, alla condizione femminile in Afghanistan e Iran. In particolare, una lettera indirizzata dalla vice presidente Anci Maria Terranova a sindaci, assessori alle Pari opportunità e presidenti del Consiglio comunale, chiede ai Comuni di adottare una mozione unitaria di condanna che li impegni a organizzare iniziative dedicate alle donne iraniane e afghane. “Nello specifico la mozione – si legge sul sito di Anci – impegna i Comuni a promuovere iniziative di informazione sui diritti negati nei confronti delle donne, delle ragazze e delle bambine in Afghanistan e Iran, coinvolgendo tutti i soggetti attivi del territorio, in particolare i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado. Allo stesso tempo li invita ad intraprendere iniziative di sensibilizzazione, e a prevedere nella serata del sette e dell’otto marzo – dalle ore 18.00 alle ore 21.00 – l’illuminazione di un sito o di un monumento cittadino con un fascio luminoso di colore giallo”. Tra le altre iniziative, si legge ancora, “vi è quella di prevedere l’intitolazione di una strada alle donne vittime del terrorismo di Stato o che hanno combattuto per la libertà e democrazia per i diritti delle donne. Infine, i Comuni sono invitati ad inviare le mozioni approvate al titolare dell’Ambasciata della Repubblica islamica dell’Iran per chiedere con forza la cessazione delle esecuzioni capitali e dell’uso sproporzionato della forza contro i manifestanti non violenti, nonché di rispettare rigorosamente i principi sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici. Le mozioni andranno inviate anche ai presidenti di Camera e Senato e del Consiglio, oltre che alle presidenti del Parlamento europeo e della Commissione Ue, affinché promuovano l’inserimento degli autori di tali violenze nelle liste dei terroristi internazionali”.

