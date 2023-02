Arretramento dalla modernità e “fuga dei cervelli”

Ho redatto queste brevi note allo scopo di sottolineare l’importanza dell’iniziativa che come “Il Rosso non è il Nero” abbiamo organizzato per mercoledì 23 febbraio sul tema “Savona città in cui rimanere ( o tornare)”.

Oltre all’opportunità di ascoltare esperienze lavorative di grande significato che stanno svolgendo savonesi “extra moenia” l’occasione, nelle intenzioni di chi ha pensato a questo appuntamento, è quella di toccare i punti fondamentali per un’idea di ripresa di sviluppo per il nostro territorio.

