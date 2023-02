Basket, Amatori Savona sconfitta ad Umbertide: terza battuta d’arresto consecutiva

Savona. Sesta giornata di ritorno del Girone Sud di A2 Femminile: Amatori Savona affronta la difficile trasferta ad Umbertide priva di uno dei suoi punti di riferimento in campo: Karolina Pobozy, fermata da un problema di salute prima della gara.

Partita che procede su ritmi piuttosto blandi per tutto il primo quarto: per Savona partono forte Salvestrini e Zanetti che mettono insieme 11 punti. Umbertide sfrutta i chili e i centimetri delle sue lunghe per raccogliere rimbalzi offensivi e crearsi seconde possibilità sotto al ferro. Con un sostanziale equilibrio in campo si chiude il primo parziale sul 13 a 15.

