Casini porta la pista da motocross in Consiglio comunale: “Trasformazione molto impattante, Amministrazione chiarisca”

La consigliera comunale del Pd Beatrice Casini ha presentato un’interrogazione con risposta scritta per fare il punto sulla possibile realizzazione di tre pista da motocross nell’area di Boettola a Sarzana. “La trasformazione progettata – scrive – sarebbe molto impattante, sia da un punto di vista della morfologia del terreno, sia anche in termini di inquinamento derivante da gas di scarico e polveri. Associazioni – prosegue – e il comitato sarzanese per la difesa del territorio, in rappresentanza di 700 residenti, hanno immediatamente espresso contrarierà con una lettera indirizzata alla presidente del Parco, al capo ufficio tecnico e al sindaco. L’inizio dei lavori – sottolinea Casini – è previstoi nei primi giornio di marzo e l’amministrazione Ponzanelli non ha in nessun modo informato e o comunicato alcunché né ai residenti né tantomeno alla Consulta territoriale interessata”. L’esponente dell’opposizione – che ricorda come recentemente nella zona sia stato impiantato un vigento “rispettoso del territorio e importante per l’economia locale – chiede infine se sia stata effettuata, anche da parte del Parco, una valutazione di incidenza ambientale, ed esorta l’amministrazione a “chiarire rapidamente le intenzioni di sviluppo di quell’area”.

