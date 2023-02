Chiavari: inchiesta Nada Cella a un bivio, archiviazione o processo senza prove

Si ritorna a parlare del caso di Nada Cella. L’illustre genetista Emiliano Giardina sui reperti consegnatigli dalla Procura, non ha trovato tracce di Dna che possano ricondurre all’assassina della segretaria; uccisa nel maggio del 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco in via Marsala a Chiavari in cui lavorava.

Le indagini partirono in ritardo poiché in un primo momento (non si è mai saputo che lo affermò) si credette che la segretaria fosse caduta. Così anche la scena del delitto fu cancellata come le macchie di sangue schizzate nello studio. Solo all’arrivo della ragazza al San Martino i medici dissero che quelle ferite erano dovute a una mano assassina.

» leggi tutto su www.levantenews.it