Con Semplici si parla di staff, domani a Follo tocca ancora a Spalla e Terzi

Lo Spezia e Leonardo Semplici limano i dettagli dell’accordo che leghi il tecnico toscano al club aquilotto. Il giorno dopo la buona prova contro la Juventus, nonostante la sconfitta finale, è sensazione comune di avere una squadra viva e convinta di poter raggiungere la terza salvezza consecutiva in serie A. Una convinzione che Eduardo Macia ha sempre espresso in ogni sede e che spiega la decisione di separarsi da Luca Gotti per dare nuova linfa, sia mentale che tattica, ad un gruppo che rischiava pericolosamente di avvilupparsi in un vortice di brutte prestazioni e scarsi risultati.

Il nodo da sciogliere per il via all’era Semplici verte sullo staff. L’ex Spal e Cagliari ha i suoi uomini fidati – in particolare il secondo Consumi, i collaboratori Casoni e Rubicini, il preparatore Fabrizzi – e lo Spezia stesso ha un gruppo di professionisti che gode della stima del settore tecnico e che viene considerato un patrimonio. Una stima che, dopo la prova di ieri, si è dimostrata ben riposta. Il tentativo che si fa in queste ore è di costruire la squadra fuori dal campo in modo da evitare doppioni e velocizzare il più possibile l’amalgama.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com