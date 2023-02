Consulta Giovani inaugura gli appuntamenti del 2023 con la psicologa e psicoterapeuta Giovanna Franceschini

“L’innamoramento è già amore?” è il titolo della prossima iniziativa della Consulta Giovani di Sarzana in programma il prossimo 28 febbraio alle 18.00 nella sala consiliare di Piazza Matteotti. L’incontro, che si aprirà con i saluti del sindaco Ponzanelli e l’introduzione della dottoressa Eleonora Ebainetti, vedrà la partecipazione della psicologa e psicoterapeuta Giovanna Franceschini.

“Quest’anno – spiega la vicepresidente della consulta Ebainetti – abbiamo voluto dedicare alcune date degli eventi della Consulta Giovani alla promozione della salute mentale, ad eventi legati alla psicologia ed all’educazione delle emozioni. Crediamo che sia un messaggio potente, noi giovani vogliamo creare eventi formativi e informativi, non solo di svago. Il 2023 sarà un anno ricco di eventi di ogni genere, tutti i membri della Consulta Giovani stanno dedicando tempo e forze nell’organizzazione, coronata da un magico clima di cooperazione e dialogo. Il 28 febbraio alle ore 18,00 inaugureremo il calendario ospitando la psicologa e psicoterapeuta, che spiega: “Innamoramento e amore spesso vengono confusi e considerati come un universo unico. In realtà, innamoramento e amore non hanno niente in comune, sono percorsi diversi che caratterizzano differenti tipologie di relazione. L’innamoramento è caratterizzato da un’euforia immotivata agli occhi degli altri, così come da una visione estremamente positiva del mondo, nonché dalla tipica sensazione di “farfalle nello stomaco”. Questa reazione è naturale e adattiva per l’evoluzione, in quanto permette un coinvolgimento emotivo, che, a sua volta, facilita l’avvicinamento intimo. Quando si è innamorati si pensa di essere le sole persone al mondo a essere toccate dalle sue ali celestiali: “Il mio amore è speciale” pensa l’innamorato,” è diverso da ogni altro amore e mi rende unico”. Quando si parla di innamoramento ci riferiamo ad uno stato psichico -istintivo (o pulsione secondo Freud) che mette in atto una serie di pensieri e comportamenti attraversati dal forte coinvolgimento verso un’altra persona. Dunque, quando parliamo di innamoramento abbiamo a che fare più con la biochimica che con la psicologia, infatti nel cervello di un innamorato c’è un rilascio di neurotrasmettitori che porta ad un bellissimo e indispensabile stato di coscienza alterato”.

L’evento sarà gratuito e aperto a tutti, inoltre, per chi non potrà essere presente potrà seguire in diretta l’evento sulla pagina Instagram Consulta Giovani Sarzana.

