Genova è la decima città italiana per stipendio pro capite, al primo posto c’è Milano

Genova. Con 16.031,29 euro all’anno Genova è la decima città italiana per reddito da lavoro dipendente pro capite, risultato che fa segnare al capoluogo ligure una crescita dello 0,4% rispetto al 2019, circa 70 euro in più. È quanto emerge dalle elaborazioni provinciali realizzate dal Centro Studi Tagliacarne sulle voci che compongono il reddito disponibile a prezzi correnti. Appena sopra la Superba si piazzano Moderna e Vicenza, mentre lievemente peggiori sono città del Nord come Pordenone e Verona.

Gli stipendi più alti del Paese, come prevedibile, sono a Milano (30.464 euro il valore pro capite, +6,7% in due anni) mentre a chiudere la classifica è Rieti (3.317,55 euro) dove tuttavia il reddito da lavoro dipendente pesa solo per il 23,9% contro il 90,7% del capoluogo lombardo. A Genova l’incidenza degli stipendi sul reddito disponibile si attesta al 65,4% (diciottesima in Italia) contro una media nazionale del 63,1%.

