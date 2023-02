Imperia, aperta la sezione dedicata ai giovanissimi del Rotary Club, il presidente Saul Convalle: «I giovani sono il futuro»

Imperia. L’Istituto Ruffini di Imperia nel pomeriggio di sabato 18 febbraio ha tenuto a battesimo la costituzione ufficiale dell’Interact, vale a dire la sezione dedicata ai giovanissimi del Rotary Club Imperia. Nella stessa occasione sono state consegnate le Paul Harris Fellow, riconoscimenti del Rotary, al preside del Ruffini Luca Ronco e alla presidente del Rotaract Veronica Merogno Ascheri, per il loro impegno concreto per la creazione dell’Interact imperiese.

Spiega il presidente del Rotary Club Imperia Saul Convalle: «Per noi i giovani sono il futuro e riteniamo che tutto ciò che è fatto a loro favore sia elemento fondamentale di crescita, per il nostro Club, ma soprattutto per il territorio e la società. L’Interact ha proprio come obbiettivo quello di coinvolgere ragazzi tra i 12 e i 18 anni, che abbiamo la volontà di crescere nei valori del Rotary, che riguardano l’integrità, la diversità, l’amicizia, la capacità di fornire servizi disinteressati al mondo in cui vivono, quindi la scuola e la comunità. Riteniamo che la costituzione di questo Interact abbia questa valenza di crescita di ragazzi che possano poi nel futuro essere gli attori della nostra società».

