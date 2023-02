La Città metropolitana di Genova seleziona candidati disposti a lavorare nei piccoli Comuni

Genova. La Città metropolitana di Genova avvierà una procedura di selezione finalizzata a formare un elenco di candidati idonei per lavorare negli enti in difficoltà a trovare personale, in primis i piccoli Comuni alle prese col turnover e con le difficoltà organizzative ed economiche legate ai concorsi pubblici.

A offrire un assist all’ex Provincia è il cosiddetto decreto Reclutamento del 2021, che ha introdotto la possibilità di organizzare e gestire in forma aggregata selezioni uniche, anche a favore degli entilocali, per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione di personale per qualsiasi profilo professionale, sia a tempo determinato che indeterminato, anche in assenza del fabbisogno di personale approvato.

