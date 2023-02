Lerici, addio allo storico preside Ianniello

Si è spento il professor Giovanni Ianniello, storico insegnante di inglese e preside delle scuole medie di Lerici. Lascia la moglie e quattro figli. In tanti lo ricordano in queste ore, molti dei quali ex alunni di Ianniello sui banchi della media lericina. Domani, martedì 21 febbraio, i funerali del professor Ianniello alle ore 15.00 alla chiesa di San Francesco di Lerici.

