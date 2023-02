Mobilitazione per Elly Schlein, volantinaggio in città: “Per un Pd che guardi a sinistra”

Domenica 26 febbraio si svolgeranno le primarie per scegliere il segretario del Partito Democratico, un appuntamento aperto a tutti coloro che vogliono contribuire a costruire un nuovo partito. “Sosteniamo Elly Schlein – dicono Renata Angelinelli e Niccolò Menconi dal Coordinamento provinciale PD della Spezia Elly Schlein – per un Pd che guardi a sinistra e sia capace di tenere insieme la giustizia sociale e quella ambientale. Occorre un cambiamento autentico, un partito che faccia proprie le istanze della società aprendo un confronto permanente con le parti sociali e le reti civiche. Un partito che faccia battaglie credibili sul lavoro, precarietà, diseguaglianze e ambiente. Per restituire dignità e qualità al lavoro. Per questo Schlein è la persona giusta. Noi ripartiamo da qua, cercando di coinvolgere e ascoltare in questo percorso di rinnovamento, tutti coloro che per noi rappresentano elementi importanti del nostro fare politica”. Martedì 21 e mercoledì 22 pomeriggio volantinaggio davanti al Muggiano, alla Termomeccanica e ai cantieri San Lorenzo mentre venerdì 24 e sabato 25 febbraio sarà organizzato un gazebo in Corso Cavour, Largo Cafferata dalle 16.

