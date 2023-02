Nuova diga, in lizza tre siti per costruire i cassoni: oltre a Pra’ anche Vado e Piombino

Genova. Questo pomeriggio a Palazzo San Giorgio, sede dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, si è svolto un incontro sulla collocazione degli impianti di costruzioni dei cassoni per la Nuova Diga foranea di Genova alla presenza del Viceministro Edoardo Rixi, del Sindaco e Commissario straordinario Marco Bucci e del Presidente del Municipio VII Guido Barbazza.

Un tema scottante che ha già messo in allarme il ponente genovese, visto che stando alle prime ipotesi progettuali la ‘fabbrica dei cassoni’, vale a dire quelle enormi strutture di cemento che formeranno la murata della nuova diga foranea, sarà allestita presso la banchina del Psa, tra Pra’ e Pegli. Una decisione che ha già sollevato un vero vespaio, con i comitati territoriali già sulle barricate: il rischio è che per diversi anni a poche decine di metri dall’abitato ci sia una vera e propria industria h24 con il compito di costruire questi ‘mattoni’ di cemento di 40 metri di larghezza, 50 di lunghezza e alti fino a più di 30 metri. Dei palazzi, in poche parole.

