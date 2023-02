Rapallo: rissa tra minorenni al Parco De Martino, poi tra genitori

Una rissa tra minorenni si è verificata alle 16.20 circa in via Laggiaro a Rapallo. Successivamente sarebbero intervenuti i genitori dei giovani e la lite sarebbe proseguita al parco De Martino che nel frattempo era stato presidiato dalla polizia urbana e successivamente dagli agenti del Commissariato. I protagonisti della colluttazione, a quanto pare cittadini tunisini e albanesi, sono stati identificati e vengono ascoltati per capire il motivo che ha scatenato la rissa. Non risultano persone ferite.

