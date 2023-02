Riva Trigoso: interventi a difesa della costa, l’ok della Regione

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio

“Regione Liguria, con Decreto del Dirigente n. 809/2023, ha stabilito di non assoggettare a valutazione di impatto ambientale il progetto di completamento degli interventi strutturali in località Renà (III lotto II stralcio), che prevede la realizzazione di una seconda secca, la manutenzione del muro in massi ed il ripascimento strutturale per circa 3500 mc. Tale decisione consentirà di portare a termine l’ultima parte delle opere di difesa costiera di Borgo Renà, realizzate con il fondamentale contributo della Regione, che ha destinato per questi interventi i necessari fondi provenienti dal riparto delle risorse di Protezione Civile dopo la mareggiata dell’ottobre 2018. Sono molto soddisfatto per l’emanazione di questo Decreto, perché la messa in sicurezza del borgo è da anni al centro della mia attenzione e di numerose mie iniziative in Consiglio Regionale”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Ambiente e Territorio.

