Savona. Buona giornata per il movimento del rugby ligure e savonese, con i biancorossi che in Serie B si impongono sul Piacenza per 31 a 29.

Ottima la gara giocata dal Savona che, dopo un’aspra battaglia, vince il confronto segnando con Rossi (doppietta), una meta a testa per Franceri e Guida e quattro trasformazioni ed un penalty per Serra.

