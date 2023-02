Superbonus, in Liguria 900 milioni di crediti bloccati: tutte le ipotesi al vaglio del Governo

Genova. Compensare i crediti rimasti incagliati tramite i modelli F24 presentati in banca, acquisto da parte di partecipate come Eni ed Enel, ma anche il mantenimento dello sconto in fattura per le fasce meno abbienti. Sono alcune delle ipotesi e delle richieste presentate oggi dalle associazioni di categoria agli incontri a Palazzo Chigi per risolvere il nodo Superbonus. Resta sullo sfondo, per ora, la possibilità di una cartolarizzazione, mentre una delle ipotesi tornate in auge oggi è quella di un intervento di Cdp.

“Per la sola Liguria possiamo stimare circa 900 milioni di euro di crediti bloccati – ha ricordato oggi il presidente di Cna Liguria, Massimo Giachetta -. La cifra è per difetto perché riferita prevalentemente al Suberbonus che non è l’unico strumento utilizzato. Non tiene conto di altri bonus presenti e utilizzati come gli ecobonus e bonus casa, che prevedono percentuali diverse di detrazione e importi molto più bassi. “La decisione del Governo anzitutto è grave sotto il profilo del metodo – ha aggiunto Giachetta -. Il decreto è stato approvato ignorando qualsiasi confronto con il sistema delle imprese che da tempo sollecitano un tavolo per superare la fase di profonda incertezza intorno ai meccanismi dei bonus generata dalle continue modifiche normative-ha aggiunto. Dobbiamo, infatti ricordare che il meccanismo della cessione dei crediti è stato modificato ben 11 volte e la disciplina degli ecobonus è cambiata oltre trenta volte. Una instabilità normativa che non è estranea alla paralisi del mercato dei crediti fiscali”.

