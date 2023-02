Terzo Polo Sarzana: “Guccinelli avvii confronto e riflessione sul fiume Magra”

“Come Terzo Polo riteniamo necessario sottolineare due tematiche fondamentali per lo sviluppo economico sarzanese di cui il prossimo Sindaco di Sarzana si dovrà occupare, Marinella e il fiume Magra. Per prima cosa come forza politica in questi anni abbiamo sempre condiviso in senso costruttivo i progetti riguardanti il litorale di Marinella con la convinzione che il suo sviluppo e la riqualificazione del borgo marinellese non siano argomenti per uno scontro tra forze politiche.

Nei giorni scorsi è stato approvato il Pinqua, non possiamo fare a meno di sottolineare che mancano poche settimane alle elezioni amministrative, per cui ci auguriamo che il Pinqua non sia un nuovo Masterplan.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com