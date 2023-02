TFR-TFS all’1% per i pensionati pubblici, consulenza nelle sedi Spi Cgil

L’INPS ha prodotto la nota 430 relativa all’anticipo del TFR-TFS a favore dei pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, il cosiddetto Fondo credito. E’ una opportunità che riduce la gravità del ritardo con cui i pensionati pubblici riscuotono il TFS/TFR maturato, ma non risolutiva del problema che da anni le categorie del pubblico impiego e la CGIL tentano di affrontare con i vari governi. L’INPS ha previsto un tasso di interesse dell’1% sulla corresponsione dell’intero ammontare del TFR/TFS maturato, di molto inferiore a quello praticato dalle banche in base al DL 104 del 2019 (Quota 100). Potranno usufruire di questa opportunità i pensionati che hanno aderito all’Iscrizione al Fondo Credito al momento dell’invio all’INPS delle pratiche di pensione e comunque prima della data effettiva di pensionamentoI già pensionati che non hanno aderito al Fondo Credito non potranno beneficiare della forma di prestito prevista dal messaggio 430 dell’INPS. La CGIL si sta impegnando a riaprire i termini di adesione, ma al momento non ci sono spiragli in tal senso.

I futuri pensionandi presso le nostre strutture Cgil, Spi e Patronato inca, potranno avere le informazioni del caso ed esprimere liberamente la volontà di aderire al Fondo. Al momento i Patronati non possono inviare la richiesta di adesione, ma lo possono fare gli interessati che ci impegneremo ad aiutare mettendo a disposizione una postazione informatica e guidarli nell’espletamento della richiesta. Per fare tutto ciò occorre avere uno SPID (noi lo facciamo gratuitamente per gli iscritti) uno smartphone e una casella di posta elettronica. Per espletare la pratica ci si può rivolgere alle seguenti sedi dello SPI Cgil in cui troverete personale qualificato per consulenza e supporto

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com