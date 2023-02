Val di Vara: se chiude il ponte sulla 556, A-12 scontata

Dall’ufficio comunicazione Provincia della Spezia

Ci sarà un tavolo tecnico tra Provincia della Spezia e Salt per trovare una forma di sgravio del pedaggio autostradale in caso di chiusura del ponte tra Brugnato e Borghetto Vara, lungo la strada provinciale SP 556.

L’infrastruttura, che evidenzia problemi di sicurezza, deve infatti essere chiusa in caso superamento dei massimi livelli di piena stabiliti. Alla luce di questa condizione la Provincia della Spezia sta provvedendo alla realizzazione delle opere per la messa in sicurezza dell’opera.

In attesa della definizione dell’intervento sarà comunque necessario chiudere il ponte, secondo le linee previste da protocollo di sicurezza, nelle ore in cui il fiume Vara sarà interessato da un fenomeno di onda di piena.

Alla luce di questa necessità il Presidente Pierluigi Peracchini aveva scritto a Salt per richiedere una collaborazione ed individuare una forma di sgravio del costo del pedaggio autostradale quando, con la chiusura del ponte, la tratta autostradale tra Spezia e Brugnato diviene l’unica arteria viaria percorribile.

Da qui la risposta della Società Autostrada Ligure Toscana che si è detta disponibile a trovare una soluzione, attraverso un tavolo tecnico di concertazione, per garantire un servizio ai cittadini.

“La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto e per questo è necessario chiudere il ponte nei casi in cui i livelli di guardia stabiliti dai tecnici lo indichino. Proprio per questo ho scritto a Salt per richiedere la gratuità del pedaggio autostradale, esclusivamente nei casi di chiusura del ponte che si potranno verificare sino alla fine dei previsti lavori. La loro risposta ci conforta e ringrazio Salt per la disponibilità dimostrata. Nei prossimi giorni troveremo un accordo tecnico che possa essere attuato quanto prima. _ spiega il Presidente Pierluigi Peracchini _ La situazione del ponte tra Brugnato e Borghetto è chiara a tutti. Ne abbiamo ampiamente parlato. Proprio per questo è in corso di realizzazione un programma di manutenzione straordinaria che ci garantirà di avere nei tempi previsti l’infrastruttura sicura ed a norma. Abbiamo ottenuto i fondi per l’intervento ed ora il programma sta seguendo il suo iter. Con la bella stagione inizieranno le opere sull’infrastruttura. Ma nel frattempo la sicurezza non è derogabile. Siamo sempre in contatto con i Sindaci del territorio della Val di Vara e l’apertura del tavolo tecnico con Salt è stata portata avanti per garantire soluzioni concrete che vengano in contro alle necessità degli abitanti. Infatti stiamo parlando di un’arteria stradale di comunicazione fondamentale per non isolare migliaia di

persone residenti in Val di Vara. La strategicità del tratto autostradale Brugnato e La Spezia è evidente ed il supporto di Salt garantisce di risolvere una problematica temporanea, ma di grande importanza”.

