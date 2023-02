Via Aurelia e sicurezza, Ciangherotti: “Anas risponde, ma non risolve i problemi”

Albenga. “Ho letto con attenzione la risposta di Anas Liguria in merito alle mie osservazioni sulle evidenti lacune che minano la sicurezza di ciclisti e automobilisti lungo il tratto di via Aurelia tra Albenga e Andora. Tuttavia, oltre ad offrire una fotografia sulle leggi attualmente in vigore, nel suo intervento la società non offre spunti risolutivi, anche se dopo la mia segnalazione sembra essersi messo in moto qualcosa”.

Lo fa sapere il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia albenganese Eraldo Ciangherotti, che nelle scorse settimane aveva scritto ad Anas evidenziando alcuni aspetti critici relativi alla viabilità lungo la via Aurelia ingauna/andorese.

