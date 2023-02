Genova. Il 1 marzo riapre lo sportello decentrato dell’agenzia delle Entrate in Val Polcevera. La riapertura dell’attività dello sportello decentrato dell’Ufficio Territoriale di Genova 2, presso i locali siti in via Guido Poli 10 B, comprende due postazioni attive per un giorno la settimana, il mercoledì, con orario di apertura al pubblico dalle 8,30 alle 13.

Lo comunica la Camera del Lavoro di Genova, il Sindacato Pensionati Cgil e Funzione Pubblica Cgil in una nota congiunta.

