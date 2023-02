Antenna Fresonara, l’amministrazione: “Parere positivo Arpal e Soprintendenza, pratica conclusa ‘automaticamente’”

La sindaca Monica Paganini e la giunta comunale di Arcola intervengono sulla questione dell’antenna Iliad a Fresonara, il cantiere per l’installazione della quale ha preso il via nei giorni scorsi, suscitando preoccupazione e proteste da parte di molti residenti, espresse anche nel corso dell’assemblea pubblica di sabato all’area verde di Via delle Ville nonché al presidio si ieri mattina – e questo giovedì alle 8.00 è annunciato un nuovo presidio.

“L’amministrazione comunale di Arcola, in merito a quanto sta accadendo nella frazione di Fresonara circa l’intenzione di Iliad di installare nella frazione stessa un’antenna per la telefonia mobile e al sovrapporsi di notizie e contributi social, in alcuni casi fuorvianti, puntualizza quanto segue – si legge nella nota di Palazzo civico -. Con il Decreto Legislativo n. 198/2002, noto come Decreto Gasparri, furono concesse maggiori libertà per l’installazione di ripetitori di telefonia mobile. Il Decreto considerava i ripetitori come un’opera di urbanizzazione primaria ponendo 70 metri distanza minima dalle abitazioni. Nel 2003 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il suddetto decreto, demandando allo Stato (in via esclusiva attraverso le Arpa) il rispetto delle norme per la salvaguardia della salute del cittadino. Successivamente è entrato in vigore il Codice delle comunicazioni elettroniche, che non prevede alcuna distanza minima di sicurezza rispetto agli edifici. Il procedimento autorizzativo di collocazione dell’impianto presentato dal proponente è di competenza esclusiva degli uffici operativi preposti ed è sottoposto ai pareri vincolanti ed esclusivi di enti sovracomunali (Arpal e Soprintendenza regionale). La procedura si attiva e si conclude attraverso un portale web. Da sottolineare che l’Ufficio paesaggio del Comune, preposto alla emissione di un parere non vincolante, ha espresso parere negativo. La Soprintendenza ed Arpal hanno emesso parere positivo e, constatato il deposito di tutta la documentazione richiesta dalla legge, la pratica si è conclusa «automaticamente»”.

“L’amministrazione (sindaco e giunta), venuta a conoscenza attraverso una segnalazione della cittadinanza dell’avvio dei lavori e della situazione di allarme suscitato per la realizzazione dell’opera – conclude la nota -, ha attivato immediatamente una verifica del procedimento amministrativo e ha avviato interlocuzioni con l’operatore per trovare una soluzione condivisa della vicenda, anche attraverso l’individuazione di siti alternativi. Ribadendo irragionevole, da un punto di vista legale, che la realizzazione di un’antenna possa essere sottratta al potere ultimo e vincolante dell’ente territoriale sotto il profilo della verifica della compatibilità con il territorio stesso. Pur confermando la volontà di procedere alla redazione di un piano comunale delle antenne, orientato ad individuare criteri che non confliggano con il potere normativo e di limitazione esclusiva dello Stato in materia, l’amministrazione è consapevole che il potere dell’ente territoriale è comunque circoscritto”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com