Caos autostrade, Sansa presenta un esposto: “Invito tutti i cittadini a fare lo stesso”

Genova. Nuova iniziativa di Ferruccio Sansa contro Autostrade: il consigliere regionale, già protagonista di una class action (per ora naufragata) contro Aspi, annuncia un esposto in Procura per denunciare la mancata comunicazione sui pannelli luminosi delle chiusure notturne dei tratti interessati dai cantieri.

L’episodio ha visto coinvolto personalmente Sansa venerdì sera: “L’autostrada a Pra’ è chiusa in direzione levante e sui pannelli non è scritto niente – aveva raccontato in tempo reale su Facebook -. Centinaia di auto entrano per andare a Genova, ma sono costrette ad andare dalla parte opposta perdendo un’ora di tempo. Alcuni, come me, hanno un motivo di urgenza. Ma chi se ne frega degli automobilisti e dei cittadini.

» leggi tutto su www.genova24.it