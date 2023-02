Il Comune di Sarzana ha pubblicato un avviso per soli titoli ai fini della formazione di una graduatoria per il conferimento di 6 incarichi di rilevatore, attività compresa nel Piano Generale del Censimento Permanente della Popolazione e della Abitazioni che si svolgerà nel quarto trimestre dell’anno nonché per le altre eventuali rilevazioni statistiche disposte da Istat.

Requisito per la partecipazione è il possesso del diploma di scuola media superiore. Inoltre l’aver già espletato attività di rilevazione statistica costituisce elemento per l’attribuzione di ulteriore punteggio. “Si tratta di una buona opportunità – afferma l’assessore ai servizi demografici Stefano Torri – sia per coloro che hanno già acquisito esperienza nel settore delle rilevazioni statistiche sia per giovani diplomati e/o laureandi che si vogliono mettere in gioco ed acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro”. Si ricorda che le domande possono essere presentate entro le ore 12 del 18 marzo 2023 direttamente a mano all’Ufficio Protocollo, o inoltrate a mezzo raccomandata A.R. o alla casella di posta certificata PEC del Comune: protocollo.comune.sarzana@postecert.it Per informazioni è possibile contattare i servizi demografici ai numeri 0187/614375-300 o all’indirizzo e-mail: anagrafe@comune.sarzana.sp.it

L’articolo Censimento permanente della popolazione 2023: Comune di Sarzana cerca rilevatori proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com