Chiara Trevisan e Franco Faggiani a Riomaggiore per “Castello di parole”

Sabato 25 febbraio alle 16:30 secondo appuntamento dell’anno a Riomaggiore per la rassegna Castello di parole. Sarà ospite Chiara Trevisan, Lettrice Vis à Vis che dal 2013 lavoro come Artista di Strada in forma libera e che propone conversazioni e micro-letture su misura, itineranti, per un ospite alla volta. Lo spostamento dell’equilibrio dalla performance alla relazione ha caratterizzato per Chiara un processo di ricerca e progettazione permanente per lo spazio pubblico e privato, generato da un uso originale della letteratura contemporanea e declinato in varie forme: relazione attraverso i libri, lettura condivisa, prototipi narrativi, performance e progetti tematici. Come autrice, la Lettrice vis-à-vis costruisce percorsi frutto della rielaborazione personale di materiale esistente. All’ascoltatore va il compito di operare una scelta, di privilegiare un ulteriore punto di vista, per comporre la relazione. Dall’intreccio di due volontà nasce la performance, ogni volta diversa, perché tali sono i protagonisti. Gli ospiti possono mettete alla prova le facoltà telepatiche e le qualità oracolari della letteratura, in una vera e propria caccia al tesoro di risposte. Un gioco, una sfida, un azzardo che ha come ingredienti le vostre domande, le righe di un libro scelto (più o meno) a caso, e le doti interpretative de La Lettrice Vis à Vis per

far tornare ogni risposta.

Tra gli ospiti anche Franco Faggiani, giornalista e scrittore, fa parte dell’ufficio stampa del Tor des Géants ed è caporedattore della rivista Viaggi e Cammini. Ha lavorato come reporter nelle aree più calde del mondo e ha scritto manuali sportivi, guide, biografie, ma da sempre alterna alla scrittura lunghe e solitarie esplorazioni in montagna, specie nelle Alpi occidentali e negli Appennini. Con “La manutenzione dei sensi” (Fazi Editore, 2018), vincitore del Premio Parco Majella 2018, del Premio Letterario Città delle Fiaccole 2018 e del Be Kind Award 2019, si è fatto conoscere e amare da moltissimi lettori. Sempre per Fazi Editore ha pubblicato “Tutto il cielo che serve” (2021), un libro sulla forza della natura e sulla capacità dell’uomo di adattarsi a questa legge, ambientato in una delle zone meno conosciute e più belle d’Italia. Il libro racconta di un viaggio difficile, nel dolore e nella bellezza della natura, a volte così violenta e indifferente alle vicende umane. Un romanzo in cui i sentimenti hanno una parte predominante e sono protagonisti insieme agli uomini e gli animali sono il tramite per avvicinarsi ai segreti della natura. Tutti i suoi romanzi sono stati pubblicati nei Paesi Bassi ottenendo un grande successo di critica e di pubblico. La rassegna è a cura dalla giornalista Ornella D’Alessio, con la presenza della Sindaca Fabrizia Pecunia. “Abbiamo iniziato il nuovo anno con appuntamenti molto importanti e originali, aspetto tutti sabato alle 16:30 al castello per condividere riflessioni ed emozioni”. La rassegna di eventi culturali è organizzata dal Comune di Riomaggiore con l’obiettivo di invitare scrittori per valorizzare i borghi attraverso il sostegno e la promozione di iniziative dall’alto valore sociale e culturale. L’evento è gratuito e aperto a tutti.

