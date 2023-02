Comunità energetiche nel savonese, fonti rinnovabili per le comunità locali

Liguria. “Sta emergendo a livello globale un nuovo pensiero strategico che sta cambiando radicalmente il modo di pensare l’energia, di produrla, di distribuirla e utilizzarla in maniera intelligente e sostenibile. In questa logica si inserisce l’Unione Europea con la promozione delle Comunità Energetiche in particolare di quelle basate sull’uso di fonti rinnovabili”. Queste le parole di Ezio Andreta, presidente onorario di Rinascimento dall’Entroterra, che ha avuto ruoli Capo Dividione e Direttore, nel campo dell’energia, della ricerca e dello sviluppo per la Commissione Europea.

Cosa sono queste comunità energetiche? Come si costruiscono? quale è il loro valore aggiunto comunitario e sociale? Quali sono gli aspetti tecnici da affrontare e gli incentivi? A queste domande e ad altre cercheranno di rispondere gli esperti e i rappresentanti degli Enti Regionali responsabili che interverranno nel webinar del 22 febbraio, aperto a tutti gli interessati, organizzato per informare le comunità locali e mettere in particolare i cittadini in grado di cogliere le possibili opportunità e renderli consapevoli dei valori di solidarietà e di condivisione che caratterizzano le loro eventuali scelte.

