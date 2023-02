Consiglieri in ritardo e manca il numero legale: battuta la maggioranza in Regione

Liguria. Sgambetto alla maggioranza stamattina durante la seduta del Consiglio regionale. Al momento di votare i primi provvedimenti all’ordine del giorno alcuni consiglieri del centrodestra – compreso il presidente Giovanni Toti, che ha diritto di voto – non erano ancora arrivati in aula. L’opposizione è uscita in massa e ha fatto così mancare il numero legale necessario, costringendo il presidente Gianmarco Medusei a sospendere la seduta per un’ora. “Un segnale politico“, rimarcano i consiglieri della minoranza.

Erano cinque i consiglieri di maggioranza assenti all’inizio della seduta, iniziata già con mezz’ora di ritardo rispetto alla convocazione fissata per le 10.00: oltre a Toti mancavano Stefano Anzalone del gruppo misto e i leghisti Alessio Piana, Mabel Riolfo e Sandro Garibaldi. Il numero legale, normalmente fissato a 16 consiglieri, era sceso a 15 a causa di due assenti giustificati tra i banchi della minoranza.

