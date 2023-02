Ex scuola Ravecca di Porto Venere all’asta: è arrivata solamente una busta con l’offerta del Grand hotel

Una sola offerta, e, come era prevedibile, a presentarla è stata una società riconducibile al Grand hotel di Porto Venere. E’ questo l’epilogo dell’asta che si è svolta questa mattina nel borgo rivierasco, con l’apertura delle buste che ha preso il via 7 minuti dopo le 9.

Un esito che non ha sorpreso molti in paese. Era stata infatti la proprietà della struttura ricettiva a presentare la manifestazione di interesse in seguito alla quale l’amministrazione comunale ha messo a gara la concessione dell’ex scuola dell’infanzia Ravecca. Un’attenzione nei confronti dell’ex edificio scolastico che in paese era nota da oltre due anni (come dimostrava una svista web di cui avevamo parlato qui) e che secondo i cittadini che hanno impugnato l’atto di convocazione dell’asta di fronte al presidente della Repubblica ha indotto il Comune a confezionare un bando che prevede di lasciare a disposizione della comunità uno spazio attualmente in concessione proprio al Grand hotel, ritenendo che questo tagliasse di fatto fuori altri pretendenti.

In attesa di sapere quale sarà la decisione dei giudici del Consiglio di Stato, questa mattina la società Frontemare srl, con sede a Milano e rappresentata dalla famiglia Paletti, proprietaria del Grand hotel di Porto Venere, ha presentato la sua offerta. E se non ci saranno clamorose giravolte da parte della giustizia amministrativa si aggiudicherà la ex scuola Ravecca, che diventerà una dependance dell’albergo.

All’apertura delle buste, oltre a un rappresentante della società proponente, era presente anche il candidato sindaco della Lista civica “Fezzano, Le Grazie, Porto Venere” Paolo Negro, che è anche uno dei firmatari del ricorso: “Purtroppo c’è chi ha iscritto i figli a Spezia per far chiudere l’asilo e permettere la privatizzazione. Ha vinto l’albergo dove pernotta il sindaco quando è a Milano, ma noi continueremo a lottare per la scuola perché hanno già perso un’assegnazione della struttura per irregolarità 8 anni fa”.

