Falconara si prepara ad accogliere il Torneo di Viareggio

Il Torneo di Viareggio, storica manifestazione calcistica internazionale dedicata alle formazioni primavera, approda per la prima volta a Lerici, sul manto dell’impianto di Falconara, radicalmente rinnovato in questi anni. Nei giorni scorsi è infatti pervenuta in Comune una richiesta dell’Associazione sportiva dilettantistica S.C. Centro giovani calciatori Viareggio appunto per chiedere l’utilizzo dell’impianto per partite sia della 73ma edizione del Torneo di Viareggio (20 marzo-3 aprile)), sia della 4a edizione della Women’s Viareggio Cup (21-27 marzo); richiesta accolta con favore dall’amministrazione comunale, come da atto di indirizzo approvato ieri. “L’iniziativa favorirà la partecipazione e il coinvolgimento anche di persone non residenti nel comune di Lerici, contribuendo a far conoscere il territorio e a incentivare la visibilità del rinnovato campo sportivo di Falconara”, sottolinea Palazzo civico nell’atto.

Le date delle partite saranno definite in base alle giornate in cui l’impianto sportivo non è utilizzato da società sportive locali. La richiesta è per partite da disputarsi tra il 20 e il 28 marzo (maschile) e il 21 e il 25 marzo (femminile). Il campo sarà dato in concessione a titolo gratuito, salvo rimborso spese dovute per custodia, riordino e igienizzazione degli spogliatoi nei confronti del gestore incaricato dall’ente, il Gruppo sportivo Pozzuolo.

E dopodomani in Comune a Viareggio si terranno i sorteggi per la composizione dei gironi eliminatori della competizione, che vedrà 32 formazioni partecipanti sul versante maschile, 8 per quanto riguarda le ragazze.

Tra le formazioni di cui è stata annunciata la partecipazione alla 73ma edizione del Viareggio, il Sassuolo campione in carica e, per restare alla Serie A, Bologna, Empoli, Fiorentina, Genoa, Sampdoria, Torino.

